Elton John se despede dos palcos com show emotivo na Suécia

Fãs do mundo todo acompanharam nesse sábado, 8, o último show oficial de Elton John, em Estocolmo, na Suécia. O cantor britânico se despede dos palcos após 54 anos de uma carreira marcada por um estilo colorido, icônicos óculos grandes e hits românticos.

Cerca de 30 mil pessoas compareceram à Tele2 Arena, na capital sueca, para se despedir da estrela de 76 anos. Durante a apresentação, ele conversou com o público. "Eu tive a mais maravilhosa carreira, mais do que imaginei. Anos de pura alegria tocando música", disse.



"O quão sortudo eu sou por fazer música? Mas eu não estaria aqui se não fosse por vocês. Vocês compraram os singles, álbuns e CDs e, o mais importante, vocês compraram os ingressos para os shows e vocês sabem o quanto eu amo tocar ao vivo", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O concerto desse sábado foi o último da turnê "Farewell Yellow Brick Road", que acumulou 330 shows ao redor do planeta. O projeto é histórico: quebrou o recorde de turnê mais lucrativa da história, com receita bruta maior que US$ 900 milhões (aproximadamente R$ 4,4 bilhões), de acordo com dados coletados pela revista estadunidense Billboard.

Iniciada em 2018, a turnê iria acabar em 2021, mas foi interrompida pela pandemia de Covid-19 e por uma cirurgia. Nenhuma das apresentações da turnê, porém, foi no Brasil; os últimos shows do britânico no País ocorreram em 2017.

Elton John se despediu dos palcos do Reino Unido em 25 de junho, no festival Glastonbury — foi sua primeira vez no evento. Já nos Estados Unidos, sua apresentação final ocorreu em maio, recebeu Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile, e foi transmitida no Disney+.

A aposentadoria de Elton, segundo ele afirmou à CNN, é resultado do desejo de se dedicar à família. O cantor tem dois filhos com o marido, o cineasta canadense David Furnish. Apesar do afastamento dos palcos, Elton não descarta, porém, a possibilidade de gravar material novo.

Último show de Elton John: fãs reagem

O show do astro em Estocolmo começou às 20 horas (15 horas no horário de Brasília), mas alguns fãs já esperavam em frente ao estádio Tele2 Arena desde a tarde, sob um sol escaldante.

"Esta noite vai ser muito emocionante", disse Kate Bugaj, uma estudante polonesa de 25 anos que adiou suas provas do mestrado para assistir ao show de seu ídolo."Sou uma grande fã há 20 anos. Tudo começou quando vi O Rei Leão pela primeira vez", ela sorri.

Entre os fãs também estava Jeanie Kincer, de 50 anos, que veio especialmente de Kentucky, nos Estados Unidos. "Eu queria estar aqui no final porque era muito jovem para estar lá no começo", explicou.

Para a ocasião, vestiu uma cópia quase perfeita da roupa que Elton John escolheu para seu primeiro show em Estocolmo, em 1971: short vermelho com suspensórios e camiseta vermelha, amarela e marrom.

"Encerra-se um capítulo importante na história do rock'n'roll", considerou o jornal local Expressen. O artista, que vendeu 300 milhões de discos, tocou para 6,25 milhões de pessoas nesta turnê.

"Estou triste por ele estar se aposentando, mas é bom que ele possa aproveitar seus últimos anos", disse a fã americana. "Eu sei que ele vai continuar tocando de vez em quando, que vai fazer novas músicas, então ainda há coisas pelas quais esperar", acrescentou.

Com informações de AFP