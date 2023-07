Britney Spears: conheça a trajetória da princesa do pop

Desde seu surgimento como a princesa do pop no final dos anos 90, Britney Spears tem sido uma das figuras mais emblemáticas e controversas da indústria musical. Sua carreira foi marcada por sucessos mundiais, turbulências pessoais e uma batalha legal pela sua própria liberdade.

Ela nasceu em 2 de dezembro de 1981, em McComb, Mississippi (EUA), e cresceu na pequena cidade de Kentwood, Louisiana. Desde muito jovem, Britney mostrou talento e interesse pela música. Começou a cantar e a se apresentar em concursos de talentos locais e em eventos da igreja. Seu carisma logo chamou a atenção de pessoas ao seu redor.

Primeiros passos

Britney ingressou no mundo artístico no final de 1992, com a participação no programa infantil “The Mickey Mouse Club”, da Disney Channel, aos 11 anos. Ela havia feito uma audição para o canal aos 8 anos, mas foi considerada jovem demais na época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela se juntou a outros jovens artistas, como Justin Timberlake – com quem viveu um romance -, Christina Aguilera, Ryan Gosling e Keri Russell, no elenco do programa. Apareceu em várias temporadas do “The Mickey Mouse Club”, e ganhou destaque como uma das estrelas em ascensão. Em 1995, Britney saiu do programa e continuou a desenvolver sua carreira musical.

Primeiro disco

Com mais de 20 anos de carreira, Britney coleciona inúmeros sucessos. O primeiro álbum da artista, “Baby One More Time”, foi lançado em 1999. O disco vendeu mais de 30 milhões de cópias, sendo 10 milhões apenas na primeira semana, e estreou no topo da Billboard 200.

O álbum inclui sucessos notáveis, como “Sometimes”, “Crazy”, “Born to Make You Happy” e “From the Bottom of My Broken Heart”. Essas músicas também obtiveram bom desempenho nas paradas. Além disso, o sucesso do trabalho ajudou a estabelecer Britney Spears como uma das principais artistas da geração do pop adolescente no final dos anos 90.