Justin Timberlake cancela shows após revelações de Britney Spears

O cantor Justin Timberlake adiou o retorno aos palcos e cancelou shows após críticas causadas pelas revelações divulgadas no livro "The Woman In Me" ("A Mulher Em Mim", em tradução livre para o português), autobiografia da cantora Britney Spears .

A decisão foi tomada depois que Britney Spears, ex-namorada do artista, compartilhou informações sobre o relacionamento dos dois em novo livro. Ela o acusou de traição e falou que foi pressionada pelo cantor a fazer um aborto durante o período em que estiveram juntos.

"Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez", menciona um dos trechos. Outros detalhes mostram que a narrativa foi distorcida na mídia por Timberlake.

As duas celebridades se conheceram no "Clube do Mickey", nos anos 1990, e namoraram entre 1999 e 2002. Além do relacionamento com Justin, "The Woman In Me" aborda a tutela que controlou a vida da intérprete de "Baby One More Time".