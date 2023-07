Will.i.am anuncia nova música em parceria com Britney Spears

O cantor Will.i.am, integrante do grupo Black Eyed Peas, anunciou em suas redes sociais o lançamento de uma nova música com a cantora Britney Spears. A intitulada “Mind Your Business” é mais uma parceria entre os cantores.

Na postagem feita no Twitter, o cantor anuncia o lançamento para esta sexta-feira, 21. Ainda na publicação, ele afirma estar ansioso e que sente como se fosse “o primeiro".

Essa é a terceira música dos cantores juntos. A primeira chamada de “Big Fat Bass”, foi lançada no álbum “Femme Fatale” de Britney, em 2011. Já a segunda é o hit “Scream & Shout”, de 2013. Após 10 anos, eles se juntam novamente para mais uma música.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse é o segundo trabalho da cantora anunciado esse mês. O primeiro foi o anúncio do lançamento de sua autobiografia, divulgado por ela por meio do Twitter no dia 11 de julho. O livro recebe o título de “A Mulher em Mim” e tem previsão para ser lançado no dia 24 de outubro.

Leia Mais Britney Spears: conheça a trajetória da princesa do pop

Britney Spears é agredida por segurança de jogador da NBA

Barbieheimer: Entenda a 'disputa' dos filmes Barbie e Oppenheimer

Barbie: Margot Robbie surpreende com looks idênticos aos da boneca

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui