Ela já foi? Beyoncé deixa o Brasil após aparição surpresa

A cantora Beyoncé esteve no Brasil, em Salvador, para a festa de pré-estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé", em uma parição surpresa

A presença da cantora no evento já era especulada após fotos do palco serem compartilhadas nas redes sociais e a semelhança entre ele e o da turnê ser notada.

Tão rápida quanto chegou, Beyoncé já retornou aos Estados Unidos na madrugada desta sexta-feira, 22. A cantora esteve no Brasil , em Salvador (BA), para o evento de pré-estreia de seu filme “Renaissance: a film by Beyoncé”. As informações são do G1 Bahia.

Uma foto compartilhada pela intérprete de “Heated” no story do Instagram ajudou a aumentar os rumores, mostrando o cavalo prateado que representa a era Renaissance saindo do jatinho.

Em seguida, a Guarda Civil de Salvador publicou um vídeo na mesma rede social em que mostrava a suposta escolta da artista. Na legenda eles escreveram: “Ladies and Gentlemen: Are you ready? Porque a gente sempre está! GCM fazendo a escolta da diva @beyonce”.

Beyoncé subiu ao palco do Club Renaissance, montado no Centro de Convenções da capital baiana, após a pré-estreia do longa. Fãs que foram convidados para assistir a sessão do filme, também foram levados à festa.

No local, uma mensagem foi enviada pela cantora por meio de sua assessoria: "O show ainda não acabou. A conexão com o Brasil é forte e ainda tem surpresas por vir".