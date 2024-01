Equipe de Beyoncé visita projetos sociais pelo Brasil; saiba mais

Participaram da visita Ivy McGregor , diretora da instituição, e Yvette Noel-Schure , assessora de imprensa e publicista da artista americana e com isso, intensificou as especulações nas redes sociais de que a próxima a vir para o País é a própria Beyoncé.

Nos últimos dias representantes da BeyGood , fundação de caridade da diva do pop Beyoncé , estiveram em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro visitando projetos sociais e conhecendo jovens empreendedores brasileiros que foram contemplados com uma bolsa de aproximadamente 25 mil reais concebida pela artista a cada um deles .

As visitas aconteceram e foram organizadas pela Cufa (Central Única das Favelas) de cada capital, mostrando projetos sociais em que os jovens estão inseridos, encontros com comerciantes e seus empreendimentos, além de distribuir alimentos para a população local. Em Salvador a visita se estendeu também ao campus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), onde assistiram apresentação de grupos musicais.

“Ficamos muito impressionados com o trabalho, alcance e impacto da Cufa Brasil, quando os conhecemos, há 10 anos. Ontem visitamos uma de suas localidades e ficamos bastante entusiasmados com um novo programa implementado há apenas 10 meses, onde eles se tornaram o parceiro que garante a entrega segura e oportuna de pedidos on-line para milhões de pessoas nas favelas. Um modelo tão impressionante para o envolvimento da comunidade que também é uma solução para a formação e criação de emprego", escreveu a BeyGood, em publicação nas redes sociais.

O que é a BeyGood



Em 2020, a cantora Beyoncé, através da sua fundação pública de caridade BeyGood, lançou a “Black Parade Route”, uma iniciativa global para celebrar e apoiar pequenas empresas que enfrentaram desafios econômicos devido à pandemia de Covid-19. Os esforços desencadeados por essa ação beneficiaram mais de 900 pequenas empresas ao redor do mundo.

Além do suporte financeiro, as empresas também foram alinhadas com ferramentas essenciais para impulsionar o crescimento empreendedor e a sustentabilidade empresarial. E em novembro deste ano a instituição anunciou que o Brasil seria o próximo País a receber esse apoio e as capitais selecionadas foram Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Essa foi a primeira vez em que a iniciativa aconteceu fora da Europa e da América do Norte. Ao longo do ano, a ação acompanhou todas as cidades que Beyoncé passou com a turnê “Renaissance”, com bolsas de estudos e apoio financeiro aos beneficiados.



