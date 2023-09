Beyoncé usa figurino de estilista brasileira em turnê Renaissance

Os looks usados por Beyoncé durante a Renaissance Tour são destaques nas apresentações. Em show realizado em Vancouver, no Canadá, na segunda-feira, 11, a artista surpreendeu ao aparecer com um figurino exclusivo da marca brasileira PatBo, criada pela estilista Patricia Bonaldi.

A intérprete de "Crazy in Love" escolheu um traje prateado com brilhos e pedrarias, inspirado na estética do álbum "Renaissance" (2022). "Fiz tudo com muito carinho, com toda a equipe em Uberlândia, a gente seguiu toda a 'vibe' da tour na esperança que isso rolasse em algum momento", destacou a estilista.



O look também foi registrado em cliques compartilhados nas redes sociais de Beyoncé, o que causou comoção dos fãs brasileiros. "Orgulho! Look lindo feito pela marca brasileira", escreveu uma seguidora na publicação.

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui