Issa Rae recua após insinuar show de Beyoncé no Brasil: ‘Não sei’

"Eu não sei de nada . Não me escute. Eu sou estúpida. Obrigado. Eu te amo", diz a atriz em vídeo compartilhado na segunda-feira, 6, na ferramenta Stories do Instagram.

A atriz Issa Rae precisou fazer um novo pronunciamento nas redes sociais depois de aumentar as suspeitas de que Beyoncé viria ao Brasil em 2024 . A criadora da série "Insecure" recuou após deixar escapar uma suposta passagem da cantora pelo País durante entrevista com o jornalista Arthur Anthunes.

Nas imagens, as palavras são reproduzidas em português por meio de uma ferramenta de tradução. "Uma mensagem para os fãs brasileiros da Beyoncé", escreveu a artista em inglês.

Issa Rae diz que Beyoncé chega ao Brasil em 2024

Os beyhives - como são chamados os fanáticos pela intérprete de "Crazy In Love" - reproduziram a fala nas redes sociais logo quando a entrevista com Arthur, também editor do Mundo Negro, foi divulgada.

Parte do elenco do filme "Barbie" (2023), a atriz perguntou ao repórter se ele iria ao show da turnê "Renaissance". O comunicador, porém, respondeu que as apresentações já tinham sido encerradas.

"Ela está indo até vocês. Ela vai no próximo ano! Ela pegou vocês, ela não vai abandonar vocês", rebateu Rae. A resposta foi suficiente para que os fãs fossem à loucura, visto que o assunto já está sendo especulado desde o início da maratona de shows.



Beyoncé no Rock In Rio? Entenda

Uma das teorias é que a cantora possa ser a atração principal do festival Rock in Rio, que completa 40 anos em 2024. Ela participou do evento em 2013, na sua última estadia em terras brasileiras.