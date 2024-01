Beyoncé está no Brasil para festa de lançamento do "Renaissance"

Cantora Beyoncé apareceu de surpresa em Salvador (BA) nessa quinta-feira, 21, durante festa Club Renaissance Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 21, após passar dez anos longe dos fãs brasileiros. A cantora apareceu durante a festa de lançamento do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", que estreia hoje no País. Beyoncé não chegou a se apresentar ou participar de shows da festa Club Renaissance. A aparição da cantora foi rápida, com apenas uma fala breve para os fãs. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não pude trazer a turnê Renaissance mas estou muito feliz de dar a vocês o filme para que vocês possam fazer parte de Reinaissance, porque vocês são o Renaissance", disse a cantora. "Era muito importante para mim estar aqui, exatamente aqui, na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, é sobre alegria. Tudo o que vocês, brasileiros, representam", adicionou.

Beyoncé finalizou o discurso dizendo se sentir honrada em voltar ao Brasil, e agradeceu o apoio dos fãs. Ela apontou um carinho especial pelo estado: "não há ninguém como vocês. Vocês são únicos, Bahia". Após a festa, Beyoncé publicou fotos de sua passagem por Salvador em seu perfil no Instagram. Veja fotos da aparição surpresa de Beyoncé no Brasil Cantora Beyoncé apareceu de surpresa em Salvador (BA) nessa quinta-feira, 21, durante festa Club Renaissance Crédito: Reprodução/Instagram Nesta quinta-feira, 21, viralizou nas redes sociais fotos e vídeos de um possível desembarque da cantora Beyoncé no aeroporto de Salvador, na Bahia. Os boatos se intensificaram após Yvette Noel-Schure e Ivy McGregor, assessora e diretora da fundação BeyGOOD, respectivamente, visitarem projetos sociais na capital baiana. Os rumores ganharam força após a própria diva pop publicar em seus stories no Instagram a foto de um cavalo prateado (símbolo de sua turnê "Renaissance") saindo de uma aeronave.

Saiba mais | Beyoncé no Brasil? Cantora negocia show em São Paulo em 2024 Beyoncé publica Story que brinca com a possibilidade de estar no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @beyonce Estreia exclusiva do filme da Beyoncé acontece em Salvador Também ocorre na noite desta quinta-feira, 21, a festa "Club Renaissance", feita para promover o filme "RENAISSANCE: A Film by Beyoncé", que acompanha o show da artista americana.

O evento acontece no Centro de Convenções de Salvador e terá a presença de um seleto grupo de fãs e convidados. Relembre | Há 10 anos, Beyoncé homenageava cearense em show no Castelão A primeira vez que a diva pop desembarcou no País foi em 2010, quando se apresentou nas cidades de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.