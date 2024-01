Beyoncé no Brasil? Cantora pode ter desembarcado em Salvador

Os rumores ganharam força após a própria diva pop publicar em seus stories no Instagram a foto de um cavalo prateado (símbolo de sua turnê "Renaissance") saindo de uma aeronave.

Nesta quinta-feira, 21, viralizou nas redes sociais fotos e vídeos de um possível desembarque da cantora Beyoncé no aeroporto de Salvador, na Bahia.

O evento acontece no Centro de Convenções de Salvador e terá a presença de um seleto grupo de fãs e convidados.

Também ocorre na noite desta quinta-feira, 21, a festa "Club Renaissance", feita para promover o filme " RENAISSANCE: A Film by Beyoncé " , que acompanha o show da artista americana.

Beyoncé publica Story que brinca com a possibilidade de estar no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @beyonce

A primeira vez que a diva pop desembarcou no País foi em 2010, quando se apresentou nas cidades de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Já em 2013, ela foi a artista principal no palco do Rock in Rio. Na época, Beyoncé também se apresentou em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo.