Beyoncé dará apoio financeiro para brasileiros a partir de novembro

Com a Fundação BeyGood, a cantora Beyoncé irá oferecer apoio financeiro e bolsas de estudos para negros no Brasil

A Fundação BeyGood, criada pela cantora Beyoncé, dará início às atuações em território brasileiro a partir de novembro. A informação foi anunciada na quarta-feira, 1º, em publicação no perfil do Instagram do projeto social construído pela artista.

“Estamos animados em anunciar que teremos bolsas de estudo e subsídios para empreendedores do Brasil e em países da África”, revela o comunicado. Esta será a primeira vez que o instituto realiza ações fora do eixo Estados Unidos-Europa.

Lançado em 2020, o projeto “Black Parade Route” faz parte das ações da Fundação BeyGood, que tem como objetivo ampliar e fortalecer o trabalho de empreendedores negros, além de contribuir para a educação de pessoas negras em diversos países.