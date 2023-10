Beyoncé no Ceará? Inteligência artificial simula cantora em praia

A cantora Beyoncé foi simulada por inteligência artificial (IA) em uma praia do Ceará; além da Terra do Sol, a Queen B aparece em outros sete estados brasileiros

Na imagem simulada por inteligência artificial , a cantora aparece vestida com uma roupa de renda e de óculos de sol praianos em um ambiente semelhante a Canoa Quebrada, mas com a localização de Fortaleza.

A Beyoncé pode não ter vindo ao Brasil com a turnê “ Renaissance World Tour ”, mas a inteligência artificial (IA) deu um jeito de representá-la nos estados brasileiros. Entre os locais onde a Queen B passou, o Ceará foi um deles.

Além da terra do sol, a popstar mundial passou por Salvador, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul, Manaus, Brasília e São Paulo. A simulação ainda brinca com uma imagem de Beyoncé em um metrô lotado.

As imagens foram divulgadas pelo perfil de fãs da cantora no Instagram (@beyonceaccessbr) e soma mais de 4 mil comentários.

Beyoncé por Inteligência Artificial (IA) Crédito: Reprodução / Instagram / @beyonceaccessbr

Os looks usados por Beyoncé durante a Renaissance Tour são destaques nas apresentações. Em show realizado em Vancouver, no Canadá, na segunda-feira, 11, a artista surpreendeu ao aparecer com um figurino exclusivo da marca brasileira PatBo, criada pela estilista Patricia Bonaldi.