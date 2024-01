Zé Neto relembra detalhes do acidente de carro: 'Vou morrer queimado'

Em entrevista ao Fantástico, Zé Neto deu detalhes sobre o acidente que sofreu. Crédito: Divulgaão/Fantástico/Globo

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, relembrou detalhes do acidente que sofreu em entrevista ao Fantástico deste domingo, 10. Ele estava viajando de carro na BR-153, em Fronteira (MG), quando seu veículo colidiu com uma carreta e capotou. Segundo o artista, ele ainda lembra do medo e do primeiro impacto que o carro sofreu, assim como o grito que deu e o das pessoas dos outros carros. Ele contou que tentou abrir a porta do carro após o capotamento, mas não conseguiu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Aquela fumaça entrando, aquele cheiro. Falei, ‘meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro’ ”, revelou o que pensou no momento.

Ele foi socorrido para uma unidade mista de saúde do município e Fronteira. Lá, foi constatado que ele havia quebrado três costelas, uma em dois locais diferentes, e levou pontos no braço esquerdo. Ao ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, exames identificaram uma contusão pulmonar em decorrência a violência da batida. Leia mais Fã de Simone é imobilizada por seguranças ao invadir palco; vídeo Sobre o assunto Fã de Simone é imobilizada por seguranças ao invadir palco; vídeo Reação ao acidente Natália Toscano, a esposa do sertanejo, seguia em um carro atrás com os filhos do casal — Angelina e José Filho, de 3 e 6 anos, respectivamente —, quando o acidente aconteceu.