Sertanejo no Rock in Rio? Medina quer Luan Santana como 1ª atração

Roberto Medina afirma que próximas edições do Rock in Rio deve ter atrações de sertanejo e k-pop

Na conversa publicada nesta quarta-feira, 12, o empresário afirmou querer levar o sertanejo para o evento e revelou que Luan Santana será a primeira atração do gênero no palco do principal festival de música do País.

“Existe uma grande lenda de que o primeiro Rock in Rio foi um festival essencialmente dedicado ao rock. Mas tinha o jazz de George Benson e Al Jarreau, o folk de James Taylor, a new wave de Go-Go’s e B52’s… Eu sempre soube que, para atingir um público de 1,5 milhão de pessoas, era necessário que fosse um projeto transversal em idade e estilo de música. Ou seja, sempre existiu essa diversidade musical no festival”, relembra.

Um dos maiores festivais do Brasil, o Rock In Rio irá apostar em novos gêneros musicais nas próximas edições. A informação foi confirmada por Roberto Medina, empresário e idealizador do evento, em entrevista à Billboard.

“Eu queria convidar o Luan Santana, não sei por que não conseguimos. Mas ele certamente estará aqui (no The Town) ou no Rock in Rio. Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop”, declara. Roberto Medina também é idealizador do The Town, festival que estreou este ano em São Paulo.

K-pop no Rock in Rio: Roberto Medina diz ter feito negociação

Além do sertanejo, o “dono do Rock in Rio” diz querer trazer artistas do k-pop para o evento no Brasil. “Era para ter uma ou duas atrações de k-pop neste ano, porém a negociação não foi adiante”, detalha.

Desde o último ano, grupos de k-pop têm participado de festivais por todo o mundo. Em junho de 2023, o grupo feminino Red Velvet foi atração do Primavera Sound em Barcelona, na Espanha. Já no mês de agosto, Tomorrow X Together (TXT) esteve na programação do Lollapalooza Chicago, nos Estados Unidos.

Um dos grupos mais populares do k-pop, o Blackpink participou, pela segunda vez, do festival Coachella, também nos Estados Unidos, ocorrido em abril. Rumores da participação do quarteto formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa no The Town chegaram a circular nas redes sociais.

“Eles estão no meu radar. Principalmente para eventos em São Paulo, onde fazem mais sucesso do que no Rio. Quem sabe na próxima?”, comenta Roberto Medina.