Lucas Lucco anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde

No Instagram, Lucas Lucco anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde; o cantor sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e vinha passando por crises

Em uma publicação nesta quinta-feira, 7, no Instagram, o cantor Lucas Lucco anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O cantor disse que sobre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), distúrbio que causa alterações de humor, geralmente indo da depressão a episódios de mania.

No comunicado, ele relembrou que, ao longo de 2023, precisou soltar algumas notas por conta de cancelamentos e adiamentos, e que estava “lutando” para conciliar todos os compromissos. Entretanto, as crises se intensificaram no dia 7 de novembro, ficando livre de sintomas apenas durante três dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carro em Minas Gerais