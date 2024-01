Após acidente de Zé Neto, Cristiano tranquiliza fãs: ‘Tudo bem’

Após o sertanejo Zé Neto se envolver em uma acidente de trânsito grave na noite da última terça-feira, 5, o cantor e parceiro de dupla Cristiano tranquilizou o fãs sobre o estado de saúde do artista.



“Já o vi, está tudo bem. Está tudo ok com os exames. Ele está com muita dor. Foi um capotamento forte. Estamos aguardando resultados de novos exames para não ter dúvidas, mas nada foi encontrado no crânio e na coluna", afirmou Cristiano em stories no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a nota divulgada pelo hospital que está internado em São José do Rio Preto (SP), o cantor foi diagnosticado com uma costela fraturada e alguns ferimentos. "O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade", confirmou a assessoria de Zé Neto.