Cantor que se diz filho de Tim Maia terá que pagar indenização a herdeiro

Léo Maia, que se considera "filho adotivo" de Tim Maia, foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização a Carmelo Maia, seu irmão e herdeiro legítimo do músico da MPB

O processo foi aberto por Carmelo em 2019, que alegava uso indevido e sem autorização do nome de seu pai, o ícone da MPB Tim Maia que faleceu em 1998. Carmelo Maia é filho de Tim Maia e Maria de Jesus Gomes da Silva, conhecida como Geisa. Já Léo é irmão do produtor apenas por parte de mãe.

A atualização do caso foi divulgada nesta quarta-feira, 6, pela Justiça de São Paulo, que detalha que o artista não poderá continuar com o espetáculo musical “Tim Maia for Kids”.

De acordo com Carmelo, seu meio-irmão “levianamente se autoproclama filho de Tim” e “está se apropriando indevidamente do seu nome, da sua imagem e de suas obras”. Herdeiro legítimo de Tim Maia, Carmelo possui os direitos patrimoniais sobre a obra do pai.

Leia também | Família de Tim Maia deve receber R$ 4 milhões do Corinthians

Léo Maia, "filho adotivo" de Tim Maia, deve pagar indenização de R$ 10 mil

Segundo informações do portal Splash, Diego Peradin e Bruno Armínio, advogados de Léo Maia, afirmam que o músico “sempre foi conectado à figura de Tim”, tendo inclusive seguido com a carreira de músico há cerca de 20 anos.

Desde 2019, Léo realiza o espetáculo “Tim Maia for Kids”, apresentando as músicas do artista nascido em 1942 para o público infantil.

Na sentença determinada pelo desembargador João Pazine Neto, o “filho adotivo” deverá pagar R$ 35 mil para cada musical realizado desde a estreia, além de uma indenização avaliada em R$ 10 mil por danos morais.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui