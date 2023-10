Embaixador da Coréia do Sul canta Raça Negra e hits sertanejos; vídeo

A performance do embaixador da Coreia fez tanto sucesso que foi parar nas redes sociais dos artistas das músicas Crédito: Reprodução / Instagram @perfilcombrasil

Em comemoração aos 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil, o embaixador da Coréia do Sul, Lim Ki-mo, cantou clássicos da música sertaneja e do pagode no evento K-Festival, que ocorreu entre os dias 13 a 15 de outubro. Nas redes sociais, a animação e o carisma do emissário viralizou entre os internautas. K-Pop: Novo álbum de Jungkook tem música escrita por Ed Sheeran No vídeo, Lim Ki-Mo canta as músicas "Pense em mim", de Leandro e Leonardo, "Evidências", canção de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, que ficou famosa na interpretação da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, e "Cheia de Manias," do grupo de pagode Raça Negra.