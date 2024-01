Jeremy Renner usa aparelho para melhorar a circulação das pernas

O aparelho se trata de um dispositivo de compressão, que comprime as panturrilhas e diminui o fluxo de sangue na região . Durante longas viagens, o ator fica impossibilitado de movê-las, podendo causar a formação de trombos no local.

O ator Jeremy Renner recentemente compartilhou em suas redes sociais um aparelho que vem o ajudando a superar voos de longa distância. Após um ano do seu acidente , o ator vem demonstrado melhoras significativas no seu estado de saúde.

Em destaque, a tornozeleira eletrônica que auxilia-o com a circulação sanguínea das pernas, seguida da frase “These are great for long plane rides for anyone”, que significa “Essas (tornozeleiras) são ótimas para voos de longa duração, para todos”.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Jeremy Renner mostra tornozeleira em redes sociais. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o acidente de Jeremy Renner

Jeremy Renner foi atropelado em janeiro deste ano por um limpa-neve em Nevada, nos Estados Unidos. O ator foi puxado para baixo do veículo ao tentar acionar o freio de emergência e salvar seu sobrinho.

Em entrevista, o intérprete de "Gavião Arqueiro" aponta que seu olho saltou durante o impacto do veículo contra o seu corpo, e que teve sorte de não ter tido lesões mais graves nos órgãos.

Renner ficou internado em estado grave após a fratura de mais de 30 ossos. Nos últimos meses o ator vem compartilhando uma notável melhora em sua saúde.