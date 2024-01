Taty Girl revela que fará exames devido a nódulo na garganta

A cantora cearense Taty Girl revelou que fará exames a partir de terça-feira para identificar se um nódulo que tem na garganta é benigno ou maligno. A notícia foi compartilhada com fãs em um story compartilhado no Instagram na madrugada deste domingo, 10.

O vídeo foi compartilhado após um show da cantora em um evento do “Forró no Sítio”, em Fortaleza. A cantora aparece com a voz desgastada, rouca, e justificou que era devido ao nódulo.

