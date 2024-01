Ludmilla e Brunna falam sobre maternidade e receios: "Coragem"

Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, reveleram em entrevista detalhes sobre o processo de fertilização in vitro e receios sobre a maternidade

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 3, a cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves contaram detalhes sobre o plano de serem mães. No início de novembro, o casal revelou que havia começado o processo de fertilização in vitro (FIV) em uma clínica dos Estados Unidos.

“Estamos na fase dos exames. Fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. Então, é um processo longo, sabe? Mas a gente tá muito ansiosa”, detalhou Brunna à Maju Coutinho.

