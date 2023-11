Ludmilla e Brunna iniciam tratamento de FIV para se tornarem mães

A informação foi revelada nesta segunda-feira, 6, após uma foto de Ludmilla e Brunna vazar nas redes sociais e aumentar as suspeitas sobre o assunto. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria da voz de “Maldivas” e “Sintomas de Prazer” confirmou as informações.

Juntas desde 2019, Ludmilla e Brunna Gonçalves já haviam revelado o desejo de se tornarem mães. Em meados de 2022, a cantora detalhou que a bailarina que irá gestar o futuro bebê.



Ludmilla explica erro ao cantar Hino Nacional durante GP do Brasil

A cantora Ludmilla foi a artista convidada para cantar o Hino Nacional durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo, 5.

Acompanhada do jovem Miguel Vicente no cavaquinho, Ludmilla iniciou a primeira frase do Hino Nacional, mas sua voz só voltou na parte de: “Conseguimos conquistar com o braço forte”.

“Gente, foi emocionante. Foi muito f***, só teve uma falha no som no início. Mas a gente tirou de letra, foi top. Obrigado a todo mundo que torceu, foi lindo, foi incrível!”, disse a artista em publicação no Story do Instagram.



