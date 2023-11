Ludmilla explica erro ao cantar Hino Nacional durante GP do Brasil

Acompanhada do jovem Miguel Vicente no cavaquinho, Ludmilla iniciou a primeira frase do Hino Nacional, mas sua voz só voltou na parte de: “Conseguimos conquistar com o braço forte”.

Após a corrida automobilística dar a Max Verstappen uma nova vitória na carreira, a cantora explicou sobre a falha durante a apresentação.

“Gente, foi emocionante. Foi muito f***, só teve uma falha no som no início. Mas a gente tirou de letra, foi top. Obrigado a todo mundo que torceu, foi lindo, foi incrível!”, disse a artista em publicação no Story do Instagram.



Assista Ludmilla cantar o Hino Nacional do GP de Fórmula 1 do Brasil: