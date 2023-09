Ludmilla anuncia Navio Numanice em 2024; saiba como foi o The Town

Ludmilla faz show milionário no The Town e aproveita o festival para anunciar Navio Numanice em 2024

Um dos principais nomes na programação do The Town 2023, a cantora Ludmilla fez um show na quinta-feira, 7, que animou a multidão e aproveitou para revelar planos para o futuro. Entre as apresentações dos seus hits, a artista anunciou o Navio Numanice para 2024.

Projeto de pagode criado por Ludmila em meados de 2019 e que passa por diversas cidades do País, o Numanice teve segunda edição realizada em Fortaleza no último sábado, dia 2 de setembro.

Revelado no palco Skyline do The Town, o Navio Numanice de Ludmilla ainda não possui detalhes, mas está previsto para ocorrer em 2024.