Prêmio Multishow: Iza é a grande vencedora; veja outros ganhadores

A noite do Prêmio Multishow foi marcada por premiações e performances, com Iza sendo a grande vencedora; veja outros ganhadores do evento

Iza levou as categorias de “Pop do Ano”, com a música “Fé nas Maluca”, parceria com a MC Caro l; “Capa do Ano”, com o álbum “Afrodhit”, em que ela participou da direção criativa, e a principal da noite: “Artista do Ano”.

Após vencer esta última categoria, Iza agradeceu e celebrou a conquista: “Muito, muito obrigada a todo mundo que acreditou no meu trabalho, que entende meu jeitinho de ser e que me inspira. É muito especial estar aqui na frente de tantas pessoas inacreditáveis que me amam e me inspiram”.

“Cante o que vocês quiserem e as pessoas certas vão entender. Todo mundo tem lugar’”, sustentou.

A categoria de “Voz do Ano” ficou com a cantora Ludmilla, que também venceu na categoria “Show do Ano” com o Numanice 2023. Quem levou “Clipe TVZ do Ano” foi Jão pelo vídeo da música “Pilantra”, em parceria com a cantora Anitta. Já “Álbum do Ano” foi de Xande de Pilares, com o disco “Xande canta Caetano”.

O Prêmio Multishow conta com uma bancada de jurados formada por 700 integrantes. Eles são responsáveis por decidir 17 das 23 categorias que são concorridas. As outras seis — “Clipe TVZ”, “Hit do Ano”, “Show do Ano”, “Voz do Ano” e “Categoria Brasil” — são decididas por votação do público.

Além das premiações, a cerimônia contou com diversas apresentações. Uma delas foi a de Pedro Sampaio, que trouxe um medley com hits da música brasileira que marcaram gerações, como “Boladona”, que contou com a própria Tati Quebra Barraco no palco, e “Razões e Emoções” com a banda NX Zero.