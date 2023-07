Ludmilla faz pedido inusitado para Brunna Gonçalves; saiba qual

Juntas desde 2019, a cantora Ludmilla e sua esposa, a influencer Brunna Gonçalves, viralizaram nas redes sociais após compartilharem seus desejos para o futuro da relação.

Em vídeos publicados no Story do Instagram nesta sexta-feira, 14, Brunna respondeu às perguntas dos seguidores sobre um filho do casal de artistas.

Ludmilla então surgiu na filmagem e comentou: “Vai, Brunna. Eu quero um filhinho. Tu não vai me dar um filhinho, não?”. “Eu vou te dar um filho, a gente já falou sobre isso. Você quer agora?”, questionou a dançarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o show Numanice marcado em Fortaleza para o mês de setembro, Ludmilla logo respondeu: “Agora, porque ainda vai demorar mais nove meses. Então tem que ser agora!”.

Em maio de 2022, a cantora havia comentado sobre o desejo de ser mãe, afirmando que era um sonho antigo. Na época, Ludmilla detalhou que Brunna quem irá gerar o bebê do casal.



Memórias do Medo: novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui