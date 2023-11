Ludmilla volta a cantar hino após ‘erro’ em apresentação anterior

A cantora Ludmilla voltou a cantar o hino nacional durante a exibição do Prêmio Multishow nesta terça-feira, 7. A insistência na apresentação acontece após uma “falha técnica” interromper a cantora durante apresentação no GP (Grand Prix) de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

LUDMILLA GRANDONA CANTANDO O HINO NACIONALpic.twitter.com/7IBoCToDnQ — Brunna (@Brunna2luiza) November 8, 2023



Sobre o “erro”, Ludmilla utilizou as redes sociais para explicar o porquê parou de cantar o hino na 2ª estrofe e continuou na 6ª. “Gente, foi emocionante. Vocês viram? O (Lewis) Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito foda! Só teve uma falha no som no início, mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada a todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo!”, justificou.

Ludmilla esqueceu a letra do hino nacional na F1. pic.twitter.com/rZfITxihAA — emer (@emerzou) November 5, 2023

After party depois do Prêmio Multishow:

A cantora ainda promoveu uma festa após o Prêmio Multishow, onde ganhou as categorias de Melhor Show e Voz do Ano. O “Fervo da Lud” recebeu famosos como as cantoras Liniker, Gloria Groove, Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Ana Carolina, o ator Diego Martins e a DJ Bárbara Labres.