Naiara Azevedo expõe hematomas e relata violências do ex-marido

A cantora Naiara Azevedo , 34, detalhou as situações que vivia com o ex-marido, o empresário Rafael Cabral, antes da denúncia de violência doméstica vir a público na última semana. Segundo Naira, além de agressão física, ela teria sofrido violência moral, psicológica e patrimonial.

A reportagem exibiu uma série de hematomas presentes no corpo da cantora que estão anexados ao processo que corre em segredo de Justiça.

Registros de hematomas no corpo de Naiara Azevedo Crédito: Reprodução/Globoplay

A artista já teria feito um Boletim de Ocorrência (BO) contra o ex por agressão física e verbal em julho deste ano, mas continuaram próximos pelo vínculo profissional, segundo reportagem do Bom Dia GO (TV Anhanguera).

Rafael, que continua sendo empresário de Naiara, ainda teria cobrado aluguel de alguns equipamentos do show. “Já tinha sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a patrimonial foi meu gatilho, onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar”, disse Naiara.

“Os dois primeiros anos de minha carreira, com maior faturamento, de 4, 5, 7 milhões, sabe quanto eu tirava por mês? R$ 1 mil . Ele dizia: 'Para que você quer dinheiro, você tem tudo. R$ 1 mil não dá pra você viver?'. Eu não tinha acesso a nada”, confessou a cantora.

"Não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Só quero o que é meu. Ele merece os 50% dele e eu do meu. Só quero o que é meu. Quero clareza diante do meu trabalho e do meu suor", acrescentou.