Prêmio Multishow: saiba horário e onde assistir à premiação

A 30ª edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 7, com transmissão pelo canal fechado, internet e, pela primeira vez, na TV aberta. A condução do evento ficará por conta da cantora Ludmilla e dos apresentadores Tadeu Schmidt e Tata Werneck.

Sua exibição começará, ainda no pré-evento, pelo Globoplay, a partir das 20 horas. A plataforma de streaming transmitirá a noite na íntegra, disponibilizando o acesso para não-assinantes também. Neste primeiro momento, serão revelados vencedores de seis das 23 categorias da premiação.