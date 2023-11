Luisa Sonza assume paixão pelo ex-marido Whindersson Nunes

Luisa Sonza se irrita após público cantar ‘Chico’ em evento no Ceará; veja

Após término com Whindersson, relembre os relacionamentos famosos de Luisa Sonza

Após o término com Whindersson Nunes, Luísa Sonza iniciou um namoro com o cantor Vitão. Alvo de críticas e ataques nas redes sociais, a relação entre músicos terminou após pouco mais de um ano.

Em julho deste ano, a voz de “Penhasco”, “Modo Turbo” e “Campo de Morango” assumiu o namoro com o influenciador Chico Veiga. A relação da artista gaúcha com o amigo do youtuber Casimiro encerrou no mês de setembro, após Luísa revelar ter sido traída.



Luisa Sonza em Fortaleza: saiba quando e onde

A cantora Luisa Sonza virá a Fortaleza outras duas vezes dentro dos próximos seis meses. Ainda em dezembro deste ano, a artista foi confirmada na programação do Réveillon de 2024 da Capital, que irá acontecer no Aterro da Praia de Iracema de forma gratuita.

Já no primeiro trimestre de 2024, Luisa Sonza traz a turnê “Escândalo Íntimo” para show no dia 23 de março. O local do evento ainda não foi divulgado.



