Mateus Fazeno Rock representa o Ceará no Prêmio Multishow 2023

Mateus Fazeno Rock foi o indicado do Ceará na nova categoria do Prêmio Multishow 2023

A 30ª edição do Prêmio Multishow revelou nesta sexta-feira, 29, os artistas indicados em uma das categorias principais da premiação de música. Marcado para ocorrer no dia 7 de novembro, todos os estados do País estão representados por um artista na categoria “Brasil”.

Com foco na promoção da diversidade musical brasileira, a categoria “Brasil” é uma das novidades da edição de 2023 do Prêmio. Com um representante de cada estado, o vencedor da categoria será escolhido por voto do público, que serão on-line via Gshow.

O músico Mateus Fazeno Rock foi escolhido para representar o Ceará no Prêmio Multishow. O artista cearense foi indicado à categoria com a canção “Pode ser easy”, parceria musical com Mumutante.