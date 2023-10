Luisa Sonza se irrita após público cantar ‘Chico’ em evento no Ceará

Durante gravação do DVD do grupo Menos é Mais, público cantou "Chico" e irritou Luísa Sonza que parou a apresentação

De passagem pelo Ceará para participar da gravação do DVD do grupo Menos é Mais, Luisa Sonza se irritou durante o evento após o público cantar “Chico”. O momento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26, na Prainha, vila localizada no Aquiraz.

Na ocasião, Luisa cantava a versão atualizada de “Chico”, canção do seu mais recente álbum, "Escândalo Íntimo", feita em homenagem ao ex-namorado Chico Veiga.

Após a revelação da traição do então companheiro, Luisa atualizou o refrão da música – que originalmente cita o nome do ex – para “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar”, parafraseando “Folhetim”, de Gal Costa.