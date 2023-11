Marcelo Adnet deixa a Globo após não renovação de contrato

O humorista Marcelo Adnet não renovará seu contrato com a TV Globo depois de mais de 10 anos de contrato fixo com a emissora. O vínculo do ator com a emissora se encerrará no próximo dia 31 de dezembro. A assessoria de Adnet considera a mudança "natural", tendo em vista as novas oportunidades que o streaming oferece atualmente.

A emissora ainda negocia a participação de Adnet no elenco da emissora no próximo ano. O humorista teria um quadro na programação que cobrirá os Jogos Olímpicos de 2024, que ocorrerão em Paris.

Na Globo desde 2013, Marcelo Adnet participou de programas de sucesso como os elogiados "Tá no Ar: a TV na TV" e "Fora de Hora", a nova versão da "Escolinha do Professor Raimundo", o talk show "Adnight" e de coberturas de eventos como o Oscar 2022, e a Copa do Mundo do Catar. Nos últimos anos, o humorista se dedicou à teledramaturgia em obras como a novela "Mar do Sertão" e a série policial "A Divisão".