Matuê e Anitta ganham prêmio no MTV EMA 2023; veja os vencedores

A premiação do MTV Europe Music Awards 2023 (EMA 2023) revelou neste domingo, 5, a lista de ganhadores. Entre os artistas de diversos países que concorreram nas 19 categorias, músicos brasileiros, como Anitta e Matuê, levaram o troféu.

Concorrendo na categoria Melhor Artista Latina, a carioca Anitta desbancou nomes como Bad Bunny, Rosalía, Peso Pluma e Karol G e Shakira, e venceu o prêmio.

Indicado pela primeira vez no EMA 2023, o rapper cearense Matuê ganhou o prêmio de Melhor Artista Brasileiro. Único nordestino na premiação, o artista ganhou reconhecimento pelo País com as canções “Conexões de Máfia”, “Máquina do Tempo”, “Vampiro” e outros hits do trap.