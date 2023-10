Cearense Matuê é indicado ao Prêmio Multishow; veja lista completa

Matuê concorre com Anitta, Luisa Sonza, Iza e Kevin O Chris em "Clipe do Ano"; veja todos os indicados nas categorias de voto popular do Prêmio Multishow 2023

Na mesma categoria, o rapper cearense Matuê compete com “Conexões de Máfia”, música em parceria com o estadunidense Rich the Kid. Matuê é o único artista nordestino indicado em uma das principais categorias da premiação musical brasileira.

Nesta segunda-feira, 9, o Prêmio Multishow 2023 revelou os indicados em todas as nove categorias do evento, sendo quatro de voto popular e cinco de júri especializado. Entre os indicados ao Clipe TVZ do Ano, que será votado pelo público, Anitta e Luisa Sonza competem com “Funk Rave” e “Campo de morango”, respectivamente.

Com duas indicações na categoria Hit do Ano, o baiano Léo Santana disputa com “Zona de Perigo” e “Posturado e calmo” contra o polêmico “Chico”, de Luisa Sonza. A cantora gaúcha também foi indicada em Voz do Ano.

Além de Luisa, a categoria que irá premiar a voz de 2023 também conta com Marina Sena, Liniker, Iza, Gloria Groove e Ludmilla. A cantora de “Sintomas de Prazer” e “Verdinha” também foi indicada na categoria Show do Ano com as apresentações de “Numanice” e no Rock in Rio de 2022.

Ao lado de Ludmilla, Marisa Monte compete com a turnê “Portas”, a banda Titãs com a “Turnê Titãs Reencontro”, rapper BK’ com os shows de “Icarus” e BaianaSystem e Olodum com a apresentação “OlodumBaiana”.

As votações para as categorias Clipe TVZ do Ano, Voz do Ano e Show do Ano são realizadas através do site do Gshow e estão abertas até o dia 5 de novembro. Já a Hit do Ano poderá ser votada até o dia 7 de novembro.