MTV EMA 2023 é cancelado em meio à guerra entre Israel e Hamas

Nesta quinta-feira, 19, a MTV decidiu cancelar o EMA 2023, por motivos de segurança. O evento aconteceria em Paris no dia 5 de novembro, mas pela insegurança internacional após constantes ataques e ameaças de atentado em paralelo à guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio, a emissora decidiu por suspender a premiação.



Em nota divulgada à imprensa, pela Paramount, grupo do qual a MTV faz parte, é relatado que a emissora preza pela segurança de seus colaboradores e que “não parece ser um bom momento de celebração global”, mas esperam retornar com a premiação em 2024.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Dada a volatilidade dos eventos mundiais, decidimos não seguir com o MTV EMA 2023 por precaução com os milhares de funcionários, membros da equipe, artistas, fãs e parceiros que viajam de todos os cantos do mundo para a realização desse show. O MTV é uma celebração global da música realizada anualmente, mas enquanto assistimos aos acontecimentos devastadores em Israel e Gaza continuarem a se desenrolar, este não parece ser um momento de celebração global”, afirmaram em nota.