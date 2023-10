Filha de Madonna dança ‘Vogue’ em 1º show da turnê comemorativa

Após ser adiada devido a problemas de saúde de Madonna, a turnê mundial “Four Decades, The Celebration Tour”, que celebra os 40 anos de carreira da cantora, iniciou no sábado, 15.

Com o primeiro show realizado em Londres, na Inglaterra, a apresentação da artista considerada a Rainha do Pop contou com diversas surpresas para o público que lotava a O2 Arena. Em um dos momentos que viralizaram nas redes sociais, Madonna e suas filhas encenaram uma batalha de ballroom no palco.

Na ocasião, Estere, uma das filhas gêmeas da artista, apresentou uma performance de “Vogue”, canção do álbum “I'm Breathless”, de 1990. A performance da jovem contou com Madonna e Lourdes Maria, irmã mais velha de Estere, sendo “juradas”.