Liam Gallagher anuncia turnê comemorativa do Oasis sem Noel

Banda Oasis fará turnê em 2024 para comemorar 30 anos do álbum "Definitely, Maybe"

O músico britânico Liam Gallagher sairá em turnê com a Oasis em 2024. O anúncio do evento foi divulgado pelo vocalista da banda de rock em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 16.

Marcado para iniciar no mês de junho, as apresentações fazem parte das celebrações dos 30 anos de lançamento do “Definitely, Maybe”, primeiro álbum de estúdio da banda. Até o momento, estão previstos 12 shows comemorativos, que vão ser realizados em cidades da Inglaterra e da Irlanda.

Intitulada “Definitely Maybe - 30 Years Tour”, a turnê terá presença de Paul Arthurs, guitarrista e co-fundador do Oasis. A formação original da banda, no entanto, não estará completa, já que Noel Gallagher, irmão de Liam, não irá participar do evento.