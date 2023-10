Cantor Jão irá se apresentar no Rock in Rio Lisboa 2024

Jão foi confirmado como atração do Rock in Rio Lisboa; cantor irá apresentar a turnê "Super", que também irá passar por Fortaleza em 2024

O cantor Jão foi anunciado como atração da edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa. Marcado para ocorrer entre o dia 15 e 23 de junho do próximo ano, a apresentação do músico paulista fará parte da programação especial do evento que comemora 20 anos em Portugal.

Levando a turnê “Super”, que irá passar por Fortaleza no dia 13 de abril de 2024, Jão irá se apresentar no dia 16 de junho, mesma data em que Calum Scott, Fernando Daniel e Ed Sheeran. O músico britânico será o headliner do dia.

De acordo com o site oficial do Rock in Rio Lisboa, as vendas dos ingressos para o festival têm início nesta sexta-feira, 20, a partir das 10 horas, no horário de Portugal (às 6 horas no horário de Brasília).