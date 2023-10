Críticos do O POVO avaliam novo filme de Martin Scorsese; confira

Aproximação entre Ernest e Mollie (vividos por DiCaprio e Gladstone) é fio narrativo do longa Crédito: Melinda Sue Gordon/Apple TV+

Uma das principais estreias dos cinemas nesta quinta-feira, 19, é o longa-metragem "Assassinos da Lua das Flores", novo trabalho do cineasta Martin Scorsese. A trama, com Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, adapta um livro que conta uma história real dos EUA. LEIA TAMBÉM | Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 19, até domingo, 22

Na virada do século XX, o petróleo tornou a nação indígena Osage a mais rica do mundo do dia para a noite. Tanta riqueza atraiu intrusos brancos, que manipularam, extorquiram e roubaram ao máximo o dinheiro do povo nativo Osage antes de assassinar a população.

Ainda que os Osage detivessem o poderio econômico naquele contexto de forma inegável e reconhecida, os esforços em prol da manutenção das estruturas ditas "naturais" — ou seja, que entendem a figura do homem branco como "superior", em subjugação de qualquer “outro”— operaram de maneira precisa contra mudanças sociais efetivas. De certa maneira, a forma como o longa de Scorsese escancara essas movimentações, de forma densa, chega a ser incômoda, por vezes parecendo privilegiar o protagonismo das figuras exploratórias em detrimento das possibilidades de narrativas que destacassem a agência dos Osage. Tal construção, porém, não é uma defesa feita pelo filme, mas sim uma representação do estrangulamento que estes agentes e estruturas historicamente poderosas impõem até hoje. LEIA A CRÍTICA COMPLETA | Novo filme de Martin Scorsese busca humanidade em meio à exploração