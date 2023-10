Morre Burt Young, o Paulie da franquia ‘Rocky’, aos 83 anos

O ator Burt Young, conhecido por interpretar Paulie Pennino na franquia “Rocky”, morreu aos 83 anos. O falecimento do ator aconteceu no dia 8 de outubro, mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira, 18, pela empresária do artista.

A filha de Burt, Anne Morea Steingieser, lamentou a perda do pai ao "The New York Times", mas não deu detalhes da causa da morte.

