Avatar - O Último Mestre do Ar: Netflix divulga novas imagens

O live-action ficou parado até 2020 com a saída dos produtores originais. Avatar: O Último Mestre do Ar chegará à Netflix em 2024; veja as novas imagens

A Netflix divulgou novas imagens do live-action de Avatar: O Último Mestre do Ar, nessa terça-feira, 17. Após a revelação do visual dos personagens principais, chegou a vez do elenco da Nação do Fogo trazendo os personagens Zuko (Dallas Liu), tio Iroh (Paul Sun-Hyung Lee), Azula (Elizabeth Yu), Ozai (Daniel Dae Kim) e Comandante Zhao (Ken Leung), principais personagens da Nação do Fogo.

Mesmo não tendo sinopse oficial divulgada, a série promete seguir a trama do desenho da Nickelodeon. Também já foram escalados alguns personagens que não aparecem na primeira temporada, como: a Avatar Kyoshi, a princesa Yue, Suki e a equipe de Azula, formada por Ty Lee e Mai.