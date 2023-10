Pinacoteca do Ceará promove aula gratuita com Castiel Vitorino

A atividade faz parte da programação do II Ateliê de Pesquisa e Crítica e tem início a partir das 18 horas, no auditório do museu do equipamento, com acesso gratuito e acessível em Libras.

“A conversa será em torno e imersa nesse desafio ecológico, que é ultrapassar a separação entre vida, morte e transmutação”, aborda a escritora. Com a pesquisa, Castiel já morou em diferentes lugares do mundo compartilhando seus saberes sobre cura e metamorfose.

II Ateliê de Pesquisa e Crítica da Pinacoteca do Ceará

A aula com a psicóloga clínica será a primeira atividade aberta ao público do II Ateliê de Pesquisa e Crítica da Pinacoteca do Ceará, que iniciou as atividades em setembro e segue até novembro deste ano.

O objetivo desta edição do programa formativo é expandir os enquadramentos conceituais, políticos e existenciais da obra de arte na contemporaneidade, com especial interesse na reconfiguração das noções modernas de representação, subjetividade, humanidade, função e política da arte.

“O pensamento e a prática artística de Castiel Vitorino Brasileiro elaboram e atualizam saberes sobre ecologia, ancestralidade, cura e metamorfose que reencantam o poder das formas, dos corpos e das imagens, e por isso se fazem urgentes no contexto cultural e político dos museus atuais, quando as definições tradicionais de arte – e portanto de crítica de arte – estão não apenas em disputa, mas em risco de seu esgotamento”, declara Pablo Assumpção, coordenador do II Ateliê de Pesquisa e Crítica.

Aula aberta “Kalunga: a origem das espécies”

Com: Castiel Vitorino Brasileiro

Castiel Vitorino Brasileiro Quando: sexta-feira, 20 de outubro, às 18 horas

sexta-feira, 20 de outubro, às 18 horas Onde: auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro)

auditório da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro) Gratuito

