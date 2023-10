Evento gratuito em Fortaleza reúne profissionais do cinema nacional

O Seminário Film Commission acontece nesta terça, 17, e quarta, 18, no auditório do Sebrae Ceará. Das 14 às 20 horas, o evento — com entrada gratuita — discutirá a indústria do audiovisual cearense.

Nas discussões, que irão ocorrer de forma híbrida, estarão presentes cineastas como Dandara Ferreira (diretora de “Meu Nome é Gal”), Halder Gomes (de “Cine Holliúdy”), Allan Deberton (de “Pacarrete”) e Déo Cardoso (de “Cabeça De Nêgo”).

