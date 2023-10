"Exu te ama": fotógrafo defende frase exposta no Dragão do Mar

A frase "Exu te Ama" faz parte da exposição "Festa, Baia, Gira, Cura", que reúne extenso acervo sobre a história das festas da Umbanda e do Candomblé no Ceará Crédito: Jean dos Anjos/Divulgação

O fotógrafo, antropólogo e pesquisador cearense Jean dos Anjos, autor da mostra “Festa, Baia, Gira, Cura”, defende a manutenção da frase “Exu te ama”, exposta em painel no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A posição é uma resposta a críticas feitas por uma deputada, que alegou que a frase “agredia a religiosidade do povo cristão” e que fez um requerimento para remover a inscrição da parede. Segundo o artista, essa é uma “questão totalmente sem fundamento”. A exposição está em cartaz no Museu da Cultura Cearense (MCC) desde 30 de setembro e reúne extenso acervo sobre a história das festas da Umbanda e do Candomblé no Ceará. O trabalho inaugura os festejos de 40 anos do terreiro de Umbanda e Candomblé Cabana do Preto Velho da Mata Escura | Ilé Àse Ojú Oya, localizado no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

O fotógrafo pontua que antes do painel “Exu te Ama” já havia uma outra arte na parede. Ele também ressalta que o Dragão do Mar já fez outras exposições sobre arte sacra. “Eu frequento o Dragão do Mar, sou consumidor de arte e cultura daqui do Ceará, e existem exposições sobre religiosidades há muitos anos”, enfatiza ao O POVO. Com isso, Jean dos Anjos considera “infrutífero” esse debate e que a atitude da deputada com o requerimento denota uma prática racista. Para o cearense, a parlamentar também desejou confundir seu público ao falar sobre estado laico e dizer que “a maioria (da população brasileira) é cristã”. “A gente está falando de minorias sociais, de uma exposição de Umbanda e Candomblé. São povos que sofreram - e sofrem - perseguições desde o ‘descobrimento’ do Brasil. Essa fala (da deputada Dra. Silvana) é para confundir as pessoas e seguidores que são pessoas fanáticas, que não entendem de arte, cultura e muito menos de democracia”, discorre.