Bruno de Luca irá responder por omissão de socorro a Kayky Brito

Justiça do Rio de Janeiro acatou pedido do MPRJ para que Bruno de Luca responda criminalmente por omissão de socorro a Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca irá responder por omissão de socorro no caso do atropelamento de Kayky Brito. A atualização do caso foi confirmada nesta segunda-feira, 16, após o 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro acatar a denúncia do Ministério Público (MPRJ) e determinar que Bruno responda criminalmente.

Inicialmente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu não indiciar Bruno de Luca por não ter prestado socorro ao amigo Kayky Brito após atropelamento ocorrido no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

