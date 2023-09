Mãe de Kayky Brito compartilha primeira foto do ator após alta

“Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões… Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Eu implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez”, escreveu Sandra na legenda da publicação.

Após ter alta hospitalar nesta sexta-feira, 29, Kayky Brito recebeu a visita dos familiares. Em publicação no Instagram , Sandra Brito, mãe do artista, compartilhou as primeiras fotos de Kayky após o acidente.

Kayky Brito aparece em fotos pela primeira vez após atropelamento Crédito: Reprodução/Instagram @sanksbrito Kayky Brito aparece em fotos pela primeira vez após atropelamento Crédito: Reprodução/Instagram @sanksbrito

Kayky Brito recebe alta hospitalar após 27 dias internado

O ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 29. De acordo com o boletim médico compartilhado na tarde de hoje, o ator foi liberado do hospital e possui “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”.

Kayky estava internado há cerca de 27 dias. No boletim médico divulgado no dia 22 de setembro, o artista de 34 anos de idade havia recebido alta da UTI e estava consciente e falando com familiares.



No boletim assinado pelo diretor Marcelo London e pelos médicos Edno Wallace e Ney Pecegueiro, a equipe médica do Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, detalha que Kayky Brito teve as lesões “corrigidas com sucesso” e, com isso, poderá seguir com a recuperação em casa.



