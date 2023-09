Kayky Brito recebe alta hospitalar após 27 dias internado

O ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 29. De acordo com o boletim médico compartilhado na tarde de hoje, o ator foi liberado do hospital e possui “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”.

Kayky estava internado há cerca de 27 dias. No boletim médico divulgado no dia 22 de setembro, o artista de 34 anos de idade havia recebido alta da UTI e estava consciente e falando com familiares.



No boletim assinado pelo diretor Marcelo London e pelos médicos Edno Wallace e Ney Pecegueiro, a equipe médica do Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, detalha que Kayky Brito teve as lesões “corrigidas com sucesso” e, com isso, poderá seguir com a recuperação em casa.