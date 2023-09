Caso Kayky Brito: motorista diz que recusou R$ 500 mil em publicidade

"Vim aqui passar alguns esclarecimentos. Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando ' fakes ' do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação [...]. Eu fiz isso para as pessoas identificaram qual é realmente o meu perfil. O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa", disse ele.

Após ser acusado de se aproveitar da visibilidade com o atropelamento do ator Kayky Brito , o motorista Diones Coelho da Silva usou as redes sociais para se defender das acusações e explicar o motivo de aderir o selo de verificação no instagram.

“Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas”, completou.

Kayky Brito: o que aconteceu com o ator

O acidente ocorreu quando Kayky estava acompanhado do apresentador Bruno de Luca e outros amigos em um quiosque, no Rio de Janeiro, na madrugada do sábado, dia 2. O ator atravessou a avenida para buscar um pertence no carro e, quando voltou, foi atropelado por um motorista de aplicativo.

O condutor do volante levava uma passageira com um bebê, e ainda tentou desviar do ator, mas não conseguiu. O motorista aguardou a chegada dos policiais e do Corpo de Bombeiros, e tem cooperado com as investigações.

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, Diones afirmou que o ator “cruzou a pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, fará um exame para calcular a velocidade em que estava o veículo que atingiu o ator, por meio de imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação. De acordo com a polícia, imagens já obtidas auxiliarão no exame. (Colaborou: Beatriz Teixeira)

Ainda internado no Hospital Copa D’or, o ator Kayky Brito está em recuperação. Em novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 18, o artista está em tratamento com fisioterapia e fonoaudiologia.