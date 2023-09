Bruno de Luca diz que não sabia que Kayky havia sido atropelado

Apresentador afirma para a Polícia que não sabia que era Kayky que havia sido atropelado e só soube no outro dia por Sthefany Brito, irmã do ator; entenda

Bruno de Luca revelou à Polícia que viu o atropelamento no último sábado, dia 2, mas só soube que era Kayky Brito no outro dia, por meio da irmã do ator, a atriz Sthefany Brito.

O ator chegou a mandar mensagem para Kayky, perguntando se ele tinha visto o acidente, que ocorreu em avenida no Rio de Janeiro. Bruno de Luca viajou para São Paulo no outro dia para o Festival The Town, mas quando soube que seu amigo estava em estado grave, retornou para o Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kayky Brito apresenta melhora, afirma novo boletim médico; CONFIRA